Зинин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинин Александр Петрович

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Место рождения

село План Неверскинский район Пензенской области

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Зинин Перт Иванович

Мать: Жукова Ольга Лаврентьевна

село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
18.06.1955

Дочь: Зинина Галина Александровна

Мать ребёнка: Зинина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.01.1963

Дочь: Зинина Марина Александровна

Мать ребёнка: Зинина Нина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинина Нина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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