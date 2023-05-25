Зинин Александр Петрович
Место рождениясело План Неверскинский район Пензенской области
Дата рождения22.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Отец: Зинин Перт Иванович
село План Неверскинский район Пензенской области
Рождение ребёнка
18.06.1955
Дочь: Зинина Галина Александровна
Мать ребёнка: Зинина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
22.01.1963
Дочь: Зинина Марина Александровна
Мать ребёнка: Зинина Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинина Нина Сергеевна
Смерть
Неизвестно