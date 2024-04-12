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Шевяков Егор/Георгий Петров

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.05.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1861 ст.

Отец: Шевеков Петр Егорович

Мать: Шевякова Александра Киреевна

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.01.1879 ст.

Жена: Шевякова Анастасия Родионова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Шевяков Михаил Егоров

Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шевяков Николай Егорович

Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова

Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Шевякова Ксения Егорова

Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова

Рождение ребёнка
23.06.1893 ст.

Дочь: Кадонцева Анна Георгиева

Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.

Дочь: Шевякова Ксения Егорова

Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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