Шевяков Егор/Георгий Петров
Место рождения
Дата рождения20.05.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1861 ст.
Бракосочетание
22.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1880
Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Шевякова Ксения Егорова
Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
23.06.1893 ст.
Дочь: Кадонцева Анна Георгиева
Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.
Дочь: Шевякова Ксения Егорова
Мать ребёнка: Шевякова Анастасия Родионова
Смерть
Неизвестно