Каиров Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каиров Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1941

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
1996
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