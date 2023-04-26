Стрельцова (Ермакова) Татьяна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Ермакова) Татьяна Никитична

Место рождения

д.Орловка, Менеузбашевская волость

Дата рождения

25.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911

Отец: Ермаков Никита Алексеевич

Мать: Ермакова Мария Сидоровна

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Павлович

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Павлович

Воздвиженка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно
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