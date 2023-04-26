Стрельцова (Ермакова) Татьяна Никитична
Место рожденияд.Орловка, Менеузбашевская волость
Дата рождения25.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1911
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно