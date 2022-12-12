Пяткович Савелий Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяткович Савелий Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

23.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Асеева Елена Савельевна

Мать ребёнка: Петкович Домна

Владимирская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петкович Домна

Смерть
23.01.1966
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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