Пяткович Савелий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти23.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Асеева Елена Савельевна
Мать ребёнка: Петкович Домна
Владимирская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петкович Домна
Смерть
23.01.1966
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край