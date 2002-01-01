Галямова Ирина Рашидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалямова Ирина Рашидовна

Галямова Ирина Рашидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Галямов Рашид

Мать: Галямова Нина Фёдоровна

Смерть
2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close