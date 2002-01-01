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Галямова Ирина Рашидовна
Галямова Ирина Рашидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Дата смерти
2009
Пол
Женский
Отец
Галямов Рашид (Александр)
Мать
Галямова (Пачкина) Нина Фёдоровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Галямов Рашид
Мать:
Галямова Нина Фёдоровна
Смерть
2009
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