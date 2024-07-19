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Антипина Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Семён Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.03.1974

Дочь: Хохлова Жанна Семёновна

Отец ребёнка: Антипин Семён Кондратьевич

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1978

Сын: Антипин Иван Семенович

Отец ребёнка: Антипин Семён Кондратьевич

Красновишерск

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