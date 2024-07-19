Антипина Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1974
Дочь: Хохлова Жанна Семёновна
Отец ребёнка: Антипин Семён Кондратьевич
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1978
Отец ребёнка: Антипин Семён Кондратьевич
Красновишерск