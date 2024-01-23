Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Терентьев
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Терентьев
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно