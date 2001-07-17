Андреева (Андреев) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреев) Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1908

Дата смерти

17.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1908

Отец: Кильдюшевский Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1931

Дочь: Багрянова Нина Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр

Ундоры Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1936

Сын: Андреев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Ундоры Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр

Ундоры Ульяновская область
Смерть
17.07.2001
Казань
Похороны
Неизвестно
Сухая река Казань
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