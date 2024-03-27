Воронкова (Коханова) Клеопатра Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Воронкова) Апполинария
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Евгений
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
22.08.1901
Дочь: Цанава, Кукина (Воронкова) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Куприянова (Воронкова) Александра
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
27.12.1910
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: Макеева (Воронкова) Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Самарина (Воронкова) Фруза
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Рождение ребёнка
22.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович
Смерть
30.05.1964