Воронкова (Коханова) Клеопатра Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Коханова) Клеопатра Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Воронкова) Апполинария

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Евгений

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
22.08.1901

Дочь: Цанава, Кукина (Воронкова) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Куприянова (Воронкова) Александра

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Воронков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: Макеева (Воронкова) Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Самарина (Воронкова) Фруза

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Рождение ребёнка
22.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронков Дмитрий Ефремович

Смерть
30.05.1964

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