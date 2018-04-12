Клюкина (Антонова) Татьяна Океановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Антонова) Татьяна Океановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1951

Дата смерти

12.04.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1951

Отец: Антонов Океан

Мать: Антонова Мария Кузминична

Рождение ребёнка
15.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Петрович

Рождение ребёнка
10.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Николай Петрович

Смерть
12.04.2018
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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