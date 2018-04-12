Клюкина (Антонова) Татьяна Океановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1951
Дата смерти12.04.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1951
Отец: Антонов Океан
Рождение ребёнка
15.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Николай Петрович
Рождение ребёнка
10.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2018
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область