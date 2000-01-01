Жуков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1948

Дочь: Жукова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Жукова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.05.1955

Дочь: Жукова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.05.1955

Дочь: Жукова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольная Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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