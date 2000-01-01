Жуков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1948
Дочь: Жукова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Жукова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.05.1955
Дочь: Жукова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.05.1955
Дочь: Жукова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Кольная Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно