Пасынкова Екатерина Анисимова
Место рожденияпоч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиДо 1797 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1797 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1797 ст.