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Пасынкова Екатерина Анисимова

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Место рождения

поч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

До 1797 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. над Яндыком Шайкин, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1797 ст.

Муж: Пасынков Естифей Ефимов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1797 ст.
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