Макаренко (Смирнова) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаренко (Смирнова) Алла

Макаренко (Смирнова) Алла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960

Отец: не указан

Мать: Смирнова Елена Ильинична

Рождение ребёнка
16.01.1986

Сын: Макаренко Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Макаренко Андрей Борисович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Макаренко Павел Андреевич

Отец ребёнка: Макаренко Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Андрей Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close