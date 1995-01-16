Макаренко (Смирнова) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1960
Отец: не указан
Мать: Смирнова Елена Ильинична
Рождение ребёнка
16.01.1986
Сын: Макаренко Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Макаренко Андрей Борисович
Рождение ребёнка
1991
Сын: Макаренко Павел Андреевич
Отец ребёнка: Макаренко Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно