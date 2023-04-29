Петрова Ироида Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Ироида Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

14.12.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
14.12.1906 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 42 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1906 г. 211) 14/16 декабря сельскообывательская вдова Ироида Антипова Петрова, 81 года, от старости
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