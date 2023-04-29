Петрова Ироида Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смерти14.12.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
14.12.1906 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 42 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1906 г. 211) 14/16 декабря сельскообывательская вдова Ироида Антипова Петрова, 81 года, от старости