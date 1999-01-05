Тимохина Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1921
Дата смерти05.01.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1921
Рождение ребёнка
25.06.1946
Дочь: Марущенко Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Тимохин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1952
Сын: Тимохин Александр Иванович
Отец ребёнка: Тимохин Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1958
Отец ребёнка: Тимохин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1999