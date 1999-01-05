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Тимохина Варвара Васильевна

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Место рождения

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

10.12.1921

Дата смерти

05.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1921

Отец: Пелипей Василий Тимофеевич

Мать: Пелипей Устиния Георгиевна

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.06.1946

Дочь: Марущенко Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Тимохин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1952

Сын: Тимохин Александр Иванович

Отец ребёнка: Тимохин Иван Иванович

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1958

Сын: Тимохин Павел Иванович

Отец ребёнка: Тимохин Иван Иванович

Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимохин Иван Иванович

Смерть
05.01.1999
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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