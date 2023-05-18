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Гудков Петр Васильевич

Место рождения

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

24.08.1886

Дата смерти

04.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Гудкова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Гудков Иван Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.09.1910

Сын: Гудков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Гудков Куприян Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гудкова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.07.1921

Сын: Гудков Федор Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1923

Сын: Гудков Павел Петрович

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сорокина Нина Петровна

Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна

Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Агафья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
04.08.1948
Каменка, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: эмфизема легких, декомпенсированный поток сердца
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