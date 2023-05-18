Гудков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1886
Дата смерти04.08.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Гудкова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1907
Сын: Гудков Иван Петрович
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
30.09.1910
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гудкова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1921
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1923
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сорокина Нина Петровна
Мать ребёнка: Гудкова Агафья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.08.1948
Причина смерти: эмфизема легких, декомпенсированный поток сердца