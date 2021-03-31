Мухамедова (Хазиахмедова) Сания Мингазовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедова (Хазиахмедова) Сания Мингазовна

Место рождения

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

Дата рождения

19.06.1937

Дата смерти

31.03.2021

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
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Место
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Рождение
19.06.1937

Отец: Хазиахмедов Мингаз Кутлиахмедович

Мать: Хазиахмедова Зухракай Хабибуллаевна

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедов Анвар Турсункулович

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
18.09.1961

Сын: Мухамедов Дамир Анварович

Отец ребёнка: Мухамедов Анвар Турсункулович

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
12.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедов Анвар Турсункулович

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
27.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухамедов Анвар Турсункулович

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
31.03.2021
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

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