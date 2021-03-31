Мухамедова (Хазиахмедова) Сания Мингазовна
Место рожденияУзбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Дата рождения19.06.1937
Дата смерти31.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1937
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
18.09.1961
Сын: Мухамедов Дамир Анварович
Отец ребёнка: Мухамедов Анвар Турсункулович
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
12.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедов Анвар Турсункулович
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
27.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухамедов Анвар Турсункулович
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
31.03.2021
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик