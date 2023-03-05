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Портных Николай Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.12.1884

Отец: Портных Архип Андриянович

Мать: Портных Анна Назаровна

при браке в 1902 году в ноябре ему 17 лет 11 месяцев
Бракосочетание
03.11.1902

Жена: Портных Агафья Акимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Иван Яковлевич Соломахин, старший унтер-офицер Федор Тимофеевич Азовцев; по невесте: Иван Васильевич Гусленников, Иван Тимофеевич Фролов
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Портных Александр Николаевич

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1904

Дочь: Фекла Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.11.1908

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.04.1911

Дочь: Широкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Рождение ребёнка
После 01.01.1920

Сын: Портных Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Портных Агафья Акимовна

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