Киселев Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1890
Сын: Киселев Николай Никитович
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: Ефросинья Никитовна
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Ирина Никитовна
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.04.1897
Сын: Киселев Василий Никитович
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Иван Никитович
Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно