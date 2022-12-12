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Киселев Никита Яковлевич

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Место рождения

Рождество, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1890

Сын: Киселев Николай Никитович

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: Ефросинья Никитовна

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Ирина Никитовна

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Киселев Василий Никитович

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Иван Никитович

Мать ребёнка: Ульяна Тимофеевна

Рождество, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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