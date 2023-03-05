Портных Трафим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.04.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.04.1807
Отец: Портных Яков Семенович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
31.07.1830
Сын: Портных Евдоким
Мать ребёнка: Портных Пелогея
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федорья
Мать ребёнка: Портных Пелогея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портных Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Портных Пелогея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Портных Пелогея
Смерть
Неизвестно