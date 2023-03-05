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Портных Трафим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.04.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.04.1807

Отец: Портных Яков Семенович

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
31.07.1830

Сын: Портных Евдоким

Мать ребёнка: Портных Пелогея

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федорья

Мать ребёнка: Портных Пелогея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портных Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Портных Пелогея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портных Пелогея

Смерть
Неизвестно
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