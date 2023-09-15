Реутов Семён Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Реутов Филимон
Мать: Реутова Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1975