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Реутов Семён Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

До 1877 г.р.

Мать

До 1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Реутов Филимон

Мать: Реутова Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Реутова Валентина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Реутова Валентина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Реутова Валентина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1975

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