Демиденок Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1921
Дата смерти25.08.2010
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демиденок Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Демиденок Анюта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демиденок Иван Владимирович
Мать ребёнка: Демиденок Анюта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демиденок Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Демиденок Анюта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демиденок Анюта
Смерть
25.08.2010
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область