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Демиденок Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1921

Дата смерти

25.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1921

Отец: Демиденок Василий Степанович

Мать: Демиденок Маланья Викентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиденок Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Демиденок Анюта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиденок Иван Владимирович

Мать ребёнка: Демиденок Анюта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиденок Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Демиденок Анюта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демиденок Анюта

Смерть
25.08.2010
Похороны
Неизвестно
Томки, Миорский район, Витебская область

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