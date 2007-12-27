Батурин Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1956
Дата смерти27.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956
Рождение ребёнка
29.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.2007