Батурин Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурин Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1956

Дата смерти

27.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956

Отец: Батурин Михаил Николаевич

Мать: Батурина Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
29.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.12.2007
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