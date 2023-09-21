Антонов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
29.01.1800 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Он был восприемником у Тараса Егоровича Воеводина при его крещении в Рождественской церкви села.
Смерть
Неизвестно