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Зверев Макар Иович

Место рождения

Свердловская обл., Петрокаменский р-н, Башкарский с/с, с. Ст. Башкарка

Дата рождения

30.03.1912

Дата смерти

06.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912

Отец: Зверев Иов Петрович

Мать: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева (Пономарева) Ксения Андрияновна

Военная служба
Неизвестно
Место призыва Петрокаменский РВК, Свердловская обл., Петрокаменский р-н Воинское звание ефрейтор; красноармеец Воинская часть 515 сп 134 сд (515 сп, 134 сд) Наименование награды Мед... Показать все
Смерть
06.08.2005
Похороны
Неизвестно

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