Зверев Макар Иович
Место рожденияСвердловская обл., Петрокаменский р-н, Башкарский с/с, с. Ст. Башкарка
Дата рождения30.03.1912
Дата смерти06.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912
Отец: Зверев Иов Петрович
Мать: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Петрокаменский РВК, Свердловская обл., Петрокаменский р-н Воинское звание ефрейтор; красноармеец Воинская часть 515 сп 134 сд (515 сп, 134 сд) Наименование награды Мед... Показать все
Смерть
06.08.2005
Похороны
Неизвестно