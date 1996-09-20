Койлова (Каплина) Яна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Койлова (Каплина) Яна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1996

Отец: Каплин Сергей Александрович

Мать: Каплина Аделия Альфитовна

Рождение ребёнка
05.12.2016

Дочь: Койлова Алиса Михайловна

Отец ребёнка: Койлов Михаил Витальевич

Рождение ребёнка
20.10.2020

Сын: Койлов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Койлов Михаил Витальевич

Рождение ребёнка
21.10.2022

Сын: Койлов Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Койлов Михаил Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Койлов Михаил Витальевич

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