Койлова (Каплина) Яна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1996
Рождение ребёнка
05.12.2016
Дочь: Койлова Алиса Михайловна
Отец ребёнка: Койлов Михаил Витальевич
Рождение ребёнка
20.10.2020
Отец ребёнка: Койлов Михаил Витальевич
Рождение ребёнка
21.10.2022
Сын: Койлов Арсений Михайлович
Отец ребёнка: Койлов Михаил Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно