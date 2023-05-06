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Туманов Вячеслав Леонидович
Туманов Вячеслав Леонидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.06.1968
Пол
Мужской
Отец
Туманов Леонид Васильевич
1945 г.р.
Мать
Туманова Зинаида
Дети
Не указаны
Добавил:
AG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1968
Отец:
Туманов Леонид Васильевич
Мать:
Туманова Зинаида
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