Кузина(Борисова) (Борисова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Аринушкина(кузиина) Раиса Савельевна
Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.08.1930
Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Савонина(кузина) Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич
дер.Красногоровка
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кузин Александр Савельевич
Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич
дер.Красногоровка Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно