Кузина(Борисова) (Борисова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина(Борисова) (Борисова) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кузин Николай Савельевич

Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.12.1919

Дочь: Аринушкина(кузиина) Раиса Савельевна

Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.08.1930

Сын: Кузин Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Савонина(кузина) Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич

дер.Красногоровка
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кузин Александр Савельевич

Отец ребёнка: Кузин Савелий Дмитриевич

дер.Красногоровка Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Савелий Дмитриевич

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