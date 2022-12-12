Булгадаев Владилен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1989
Дочь: Платонова Надежда Владиленовна
Мать ребёнка: Нарцызова Ольга Аверьяновна
Рождение ребёнка
28.03.1993
Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна
Мать ребёнка: Нарцызова Ольга Аверьяновна
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно