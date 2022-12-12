Булгадаев Владилен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгадаев Владилен Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1989

Дочь: Платонова Надежда Владиленовна

Мать ребёнка: Нарцызова Ольга Аверьяновна

Рождение ребёнка
28.03.1993

Дочь: Булгадаева Виктория Владиленовна

Мать ребёнка: Нарцызова Ольга Аверьяновна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарцызова Ольга Аверьяновна

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