Орехво Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехво Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орехво Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Орехво Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Орехво Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехво Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно
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