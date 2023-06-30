Кочеткова Стефанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеткова Стефанида Васильевна

Кочеткова Стефанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Матвеев

Мать: Параскева Васильева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кочетков Захар Космин

Отец ребёнка: Кочетков Косма Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кочетков Иван Космин

Отец ребёнка: Кочетков Косма Дмитриевич

деревня Казаково Вязниковского уезда Влаимирской губернии
Смерть
1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close