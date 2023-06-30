Кочеткова Стефанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Матвеев
Мать: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Кочетков Косма Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кочетков Иван Космин
Отец ребёнка: Кочетков Косма Дмитриевич
деревня Казаково Вязниковского уезда Влаимирской губернии
Смерть
1897