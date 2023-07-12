Жадаев Кирилл Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1885
Рождение ребёнка
03.04.1895
Сын: Жадаев Георгий
Мать ребёнка: Жадаева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Жадаев Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: Жадаева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Жадаев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Жадаева Александра Дмитриевна
Смерть
Неизвестно