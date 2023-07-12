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Жадаев Кирилл Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1885

Жена: Жадаева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.04.1895

Сын: Жадаев Георгий

Мать ребёнка: Жадаева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Жадаев Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Жадаева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Жадаев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Жадаева Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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