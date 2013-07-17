Гизетдинов Акрам Гильмутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизетдинов Акрам Гильмутдинович

Место рождения

с.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

17.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гизетдинов Гильмутдин

Мать: Гизетдинова (Гизетдинов) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизетдинова (Музипова) Таслима Музиповна

Военная награда
Неизвестно
Гайзетдинов Акрам Гальметдинович Рядовой. __.__.1914 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, с. Байталы. Сводная картотека Перечень наград 08.02.1945 Медаль «За отвагу» 29.04.1945 Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
20.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гизетдинова (Музипова) Таслима Музиповна

Смерть
17.07.2013
Похороны
Неизвестно

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