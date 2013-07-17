Гизетдинов Акрам Гильмутдинович
Место рожденияс.Имянлебаш, Токмакская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния
Дата рождения1914
Дата смерти17.07.2013
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гизетдинов Гильмутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Гайзетдинов Акрам Гальметдинович Рядовой. __.__.1914 Башкирская АССР, Кушнаренковский р-н, с. Байталы. Сводная картотека Перечень наград 08.02.1945 Медаль «За отвагу» 29.04.1945 Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
20.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гизетдинова (Музипова) Таслима Музиповна
Смерть
17.07.2013
Похороны
Неизвестно