Дурицкий Николай Киприанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Дурицкий Киприан Михайлович
Мать: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дурицкая) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дурицкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Между 1911 и 1912
Дочь: (Дурицкая) Полина Николаевна
Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.05.1913
Дочь: (Дурицкая) Елена Николаевна
Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Дурицкая) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.01.1927
Дочь: (Кириченко) София Михайловна
Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно