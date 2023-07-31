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Дурицкий Николай Киприанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Дурицкий Киприан Михайлович

Мать: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дурицкая) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дурицкий Александр Николаевич

Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Между 1911 и 1912

Дочь: (Дурицкая) Полина Николаевна

Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.05.1913

Дочь: (Дурицкая) Елена Николаевна

Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Дурицкая) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.01.1927

Дочь: (Кириченко) София Михайловна

Мать ребёнка: (Прокопчук) Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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