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Софонов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1920

Дата смерти

25.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1920

Отец: Софонов Иван Афанасьевич

Мать: Софонова Зиновья Ивановна

Работа или профессия
С 1935 по 1956
Бухгалтер Селитьбенская артель
Рождение ребёнка
05.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софонова Анастасия Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
12.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софонова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софонова Анастасия Алексеевна

Работа или профессия
С 1957
директор завода
Смерть
25.01.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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