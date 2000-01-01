Софонов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1920
Дата смерти25.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1920
Работа или профессия
С 1935 по 1956
Бухгалтер Селитьбенская артель
Рождение ребёнка
05.12.1939
Россия
Рождение ребёнка
12.10.1941
Рождение ребёнка
03.11.1951
Работа или профессия
С 1957
директор завода
Смерть
25.01.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область