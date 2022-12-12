Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович
Место рождения
Дата рождения?.02.1906
Дата смерти1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906
Отец: Хуснуллин Рахимкул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Хуснуллин Гадель Абзалетдинович
Мать ребёнка: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна
Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Хуснуллина Фаина Габдрахимовна
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатима Мукминовна
Рождение ребёнка
01.11.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснуллина Фатима Мукминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985