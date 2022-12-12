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Хуснуллин Габдрахим Рахимкулович

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Место рождения

Асекеево, Асекеевский район, Оренбургская область

Дата рождения

?.02.1906

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1906

Отец: Хуснуллин Рахимкул

Мать: не указана

Асекеево, Асекеевский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Хуснуллин Гадель Абзалетдинович

Мать ребёнка: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна

Сарайлы, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Хуснуллина Фаина Габдрахимовна

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатима Мукминовна

Асекеево, Асекеевский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснуллина Фатима Мукминовна

Асекеево, Асекеевский район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшигулова Фагиля Лутфрахмановна

Смерть
1985
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