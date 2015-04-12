(Горская) Евгения
Место рождения
Дата рождения03.05.1939
Дата смерти12.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939
Отец: Горский Михаил
Мать: Горская Антонина
Рождение ребёнка
15.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сбоев Альфред
Рождение ребёнка
06.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сбоев Альфред
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сбоев Альфред
Смерть
12.04.2015
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область