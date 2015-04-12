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(Горская) Евгения

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Место рождения

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

03.05.1939

Дата смерти

12.04.2015

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939

Отец: Горский Михаил

Мать: Горская Антонина

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбоев Альфред

Рождение ребёнка
06.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сбоев Альфред

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сбоев Альфред

Смерть
12.04.2015
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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