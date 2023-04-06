Безбородов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезбородов Иван

Безбородов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безбородов Мина

Мать: Безбородова ?

Рождение ребёнка
09.06.1911

Сын: Безбородов Иоанн

Мать ребёнка: Безбородова Юстина Наумовна

Российская Империя, Енисейская губерния, Минусинский уезд, Абаканская волость, д. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Безбородова Юстина Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безбородов Михаил

Мать ребёнка: Безбородова Юстина Наумовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close