Безбородов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безбородов Мина
Мать: Безбородова ?
Рождение ребёнка
09.06.1911
Сын: Безбородов Иоанн
Мать ребёнка: Безбородова Юстина Наумовна
Российская Империя, Енисейская губерния, Минусинский уезд, Абаканская волость, д. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Безбородова Юстина Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безбородов Михаил
Мать ребёнка: Безбородова Юстина Наумовна
Смерть
Неизвестно