Krapp Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krapp Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Krapp Johannes

Мать: Krapp Anna Maria

Смерть
Неизвестно
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