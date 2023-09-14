Метелина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Любовь Никоноровна
Отец ребёнка: Метелин Никонор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелина Клавдия Никоноровна
Отец ребёнка: Метелин Никонор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метелин Павел Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ранинская Зоя Никаноровна
Отец ребёнка: Метелин Никонор Алексеевич
Смерть
Неизвестно