Василий Александров
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Александр Петров
Мать: Ульяна Антипова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Карп Васильев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1799
Сын: Савастиан Васильев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
1820