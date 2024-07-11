Василий Александров 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий Александров

Место рождения

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

1759

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Александр Петров

Мать: Ульяна Антипова

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Карп Васильев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Между 1797 и 1799

Сын: Савастиан Васильев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Смерть
1820

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