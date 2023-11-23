Воскресенский Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Воскресенский Иван Федоров
Мать: неизвестно
Воскресенский Александр Иванович (1858 — ?) Родился в селе Угодичи Ростовского уезда1 . Псаломщик села Давыдова Ростовского уезда. Жена его Анна Константиновна (06.12.1862-?), дочь дьячка Константина ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно