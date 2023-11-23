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Воскресенский Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Воскресенский Иван Федоров

Мать: неизвестно

Воскресенский Александр Иванович (1858 — ?) Родился в селе Угодичи Ростовского уезда1 . Псаломщик села Давыдова Ростовского уезда. Жена его Анна Константиновна (06.12.1862-?), дочь дьячка Константина ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскресенская (Заровская) Анна Константинова

Смерть
Неизвестно

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