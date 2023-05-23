Борзаков Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзаков Митрофан

Борзаков Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1911

Дата смерти

29.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковкина Надежда

Мать ребёнка: Борзакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Борзакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Борзакова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзакова Александра

Смерть
29.10.1990
Похороны
Неизвестно
Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close