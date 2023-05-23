Борзаков Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1911
Дата смерти29.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маковкина Надежда
Мать ребёнка: Борзакова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Борзакова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Борзакова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзакова Александра
Смерть
29.10.1990
Похороны
Неизвестно
Латная, Семилукский муниципальный район, Воронежская область