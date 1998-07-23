Мужчиль Олег Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1998
Дочь: Березуева Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Мужчиль Юлья Владимировна
Рождение ребёнка
15.10.2008
Дочь: Мужчиль Светлана Олеговна
Мать ребёнка: Мужчиль Юлья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно