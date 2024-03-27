Жалялетдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаят
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Салихова Фагиля Елелетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Салихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Хабибрахманова Лейлизиган (Ләйлиҗиһан) Елелетдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Султанбекова Хаерниса Елелетдиновна
Мать ребёнка: не указана