Жандарова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Жандаров Петр
Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жандаров Петр
Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жандаров Пмв Федор Петрович
Отец ребёнка: Жандаров Петр
Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатяева Федора Петровна
Отец ребёнка: Жандаров Петр
Село Казарка , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния