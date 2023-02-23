Жандарова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жандарова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Жандаров Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Жандаров Петр

Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жандаров Леонид Петрович

Отец ребёнка: Жандаров Петр

Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жандаров Пмв Федор Петрович

Отец ребёнка: Жандаров Петр

Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатяева Федора Петровна

Отец ребёнка: Жандаров Петр

Село Казарка , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Казарка ( Шелалейка ) , Городищенский уезд , Пензенская губерния
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