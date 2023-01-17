Александров Юрий Петрович
Место рожденияг.Курск, Курская область, Russia (Россия)
Дата рождения06.06.1929
Дата смерти2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Курск, Курская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
09.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Зоя Семеновна
Смерть
2009