Александров Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Юрий Петрович

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Место рождения

г.Курск, Курская область, Russia (Россия)

Дата рождения

06.06.1929

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Курск, Курская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
09.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Зоя Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2009
Москва, город федерального значения Москва
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