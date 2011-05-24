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Медведева Раиса Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1924

Дата смерти

24.05.2011

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1924

Отец: Медведев Гавриил Афанасьевич

Мать: Медведева Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
14.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Василий

Рождение ребёнка
09.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Василий

хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Василий

Смерть
24.05.2011
хутор Незаймановский , Краснодарский край
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