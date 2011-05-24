Медведева Раиса Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1924
Дата смерти24.05.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1924
Рождение ребёнка
14.01.1948
Рождение ребёнка
09.03.1952
хутор Стринский , Тимашевский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.04.1957
Смерть
24.05.2011
хутор Незаймановский , Краснодарский край