Сесорова (Кордель) Францишка Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сесорова (Кордель) Францишка Казимировна

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Место рождения

с. Ильинское Бороковская волость Мариинский уезд Томская губерния

Дата рождения

02.09.1911 ст.

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Ильинское Бороковская волость Мариинский уезд Томская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сесоров Федор Павлович

Озерки, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1988
г.Барнаул
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