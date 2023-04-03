Сесорова (Кордель) Францишка Казимировна
Место рожденияс. Ильинское Бороковская волость Мариинский уезд Томская губерния
Дата рождения02.09.1911 ст.
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Ильинское Бороковская волость Мариинский уезд Томская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сесоров Федор Павлович
Озерки, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1988
г.Барнаул